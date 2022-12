Prazo para sacar R$ 1.000 do FGTS acaba amanhã; veja se você tem direito

O saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode ser feito até esta quinta-feira (15). A Caixa Econômica Federal diz que o saque está disponível para 12 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de R$ 8 bilhões.

O que você precisa saber

• A consulta para saber se você tem direito ao saque pode ser feita no aplicativo FGTS (disponível no Android e iOS) ou agências da Caixa.

• A Caixa diz que o saque está disponível para os trabalhadores que não receberam os valores automaticamente pelo aplicativo Caixa Tem ou que tiveram os valores creditados no aplicativo, mas não realizaram movimentações no prazo de 90 dias. Neste caso, o dinheiro volta para a conta do FGTS depois do prazo.

Qual o valor do sauqe

• O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis em suas contas do FGTS. Mesmo quem tiver mais de R$ 1.000 nas contas receberá apenas os R$ 1.000

• Quem tiver menos de R$ 1.000 receberá todo o valor que estiver no fundo. Valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS não poderão ser sacados. É o caso de montantes usados como garantia de empréstimos na modalidade antecipação do saque-aniversário

• Se o trabalhador tiver mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, das contas relativas a empregos antigos, começando pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas, iniciando pela que tiver menor saldo.

O dinheiro fica disponível no aplicativo Caixa Tem. É possível usar o valor para pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos e fazer compras em estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, transferir para outras contas bancárias ou ser sacado nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas lotéricas.

O que fazer se o dinheiro não estiver no Caixa Tem

• O trabalhador precisa pedir o saque. Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS, no menu “Saque Extraordinário”, confirmar os dados cadastrais e clicar em “Solicitar Saque” para liberação do valor.

• Depois da solicitação, o dinheiro vai para a conta do Caixa Tem em até 15 dias corridos.

Perco algum direito se fizer Saque Extraordinário?

Não. Se o trabalhador tiver dinheiro a sacar, nada impede que no futuro peça o saque-aniversário, use o FGTS para financiamento imobiliário ou saque o valor em caso de demissão sem justa causa, por exemplo, se atender aos pré-requisitos de cada um dos tipos de saque.

O dinheiro volta para a conta do FGTS das pessoas que não sacarem até o final do prazo, com correção monetária.

Quem tem direito ao FGTS

• Trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)

• Trabalhadores rurais

• Trabalhadores intermitentes e temporários (trabalhadores urbanos contratados por uma empresa para prestar serviços por determinado período)

• Trabalhadores avulsos (quem presta serviços a várias empresas, mas é contratado por um sindicato e, por isso, não tem vínculo empregatício, como estivadores)

• Atletas profissionais (como os jogadores de futebol)

• Empregados domésticos (de forma obrigatória desde 1º/10/2015)

• Safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita)

Uol