Prefeita cria mais de 20 cargos em Coari

A prefeita em exercício de Coari (a 368 quilômetros de Manaus), Maria Ducirene Menezes, criou 21 cargos na administração da cidade. Entre as funções estão secretários municipais adjuntos.

Os novos servidores devem comandar a Casa Civil, Saúde, Educação e outras. A criação dos cargos está publicada no Diário Eletrônico da cidade e também se refere à aprovação de proposta de criação dos cargos pela Câmara Municipal de Coari.

Os dados dos secretários municipais e adjuntos, com exceção dos cargos de procurador-geral do Município, controlador-geral do Município e representante do Município, serão fixados por lei de iniciativa exclusiva da Câmara municipal.