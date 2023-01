Prefeito comemora vitória do Manaus Vôlei/TecToy pela segunda rodada da competição nacional

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na noite deste sábado, 28/1, o primeiro jogo em casa do Manaus Vôlei/TecToy como mandante na disputa da Superliga B de voleibol masculino na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na zona Centro-Sul da capital amazonense.

Apoiada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), a equipe garantiu a vitória por 3 sets a 1 contra o Minas Tênis Clube, pela segunda rodada da competição nacional. Prestigiando a grande noite, o prefeito destacou a mira para o acesso à elite e a importância da presença do público.

“O cidadão de Manaus gosta de esporte, tivemos um público considerável hoje, nessa segunda partida da equipe. A perspectiva é que a cada jogo possamos aumentar a quantidade de público e alcançar juntos esse acesso à Superliga A”, disse David Almeida.

O Manaus Vôlei se recuperou de um revés por 3 sets a 0 na estreia para o Goiás, fora de casa. O técnico do Manaus, Talmo Oliveira, afirma que a evolução do time com uma virada de chave foi crucial para o triunfo.

“Não tivemos tempo de ficar analisando e remoendo aquele jogo, foi um treino pesado durante a semana. Tivemos uma grande evolução na primeira semana, vamos ter outra pedreira em Goiânia, mas estou feliz com a vitória do time”, ressaltou.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, ressaltou o equilíbrio da Superliga B, que apresenta jogos complicados e de alto nível. A partida realizada na Amadeu Teixeira foi possível graças a uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado.

“O Manaus hoje enfrentou o Minas, uma equipe tradicional do voleibol nacional, e conseguiu essa vitória imprescindível. Nossa torcida é muito quente, faz a diferença, veste a camisa. Nos próximos jogos, a tendência é lotar esse ginásio. A função da prefeitura é oferecer esse suporte à equipe, em contrapartida os jogos são gratuitos. É um sonho que estamos realizando, o Manaus é o primeiro representante da região Norte na Superliga”, destacou.

Após conquistar a primeira vitória, o Manaus Vôlei/TecToy volta a jogar no próximo dia 4 de fevereiro, sábado, em Goiânia, contra o Neurologia Ativa.