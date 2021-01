Prefeito de Iranduba encerra contratos firmados na gestão passada

O novo prefeito de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus), Augusto Ferraz, encerrou todos os contratos firmados no ano passado com término contratual fixados para o ano de 2021. Os acordos foram feitos durante a gestão de Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido.

De acordo com Ferraz, a duração dos contratos administrativos está vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Os contratos administrativos firmados no ano de 2020 com a Prefeitura Municipal de Iranduba tiveram seus prazos com duração programados até o ano de 2021, ultrapassando, assim, o exercício financeiro do ano de 2020, que iniciou em 1º de janeiro e terminou em 31 de dezembro de 2020.

Ficaram mantidos somente os contratos de prestação de serviços de natureza continuada e os contratos de obras de engenharia previstos no Plano Plurianual e a Atas de Registro de Preços.