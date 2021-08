Prefeito Jander Paes, pretende gastar mais de R$ 500 mil com passagens fluviais

Após suspeita de que estaria “comprando” vereadores com combustível, o prefeito de São Sebastião do Uatumã (a 245 quilômetros de Manaus), Jander Paes, pretende comprar passagens fluviais por mais de R$ 500 mil. Os itens serão eventualmente destinados para os órgãos da administração municipal.

O montante será dividido entre as empresas Apolo Navegação Eireli e Vanderlei Costa da Mata – ME. Somente para o fornecimento de passagens fluviais, a Apolo ficará com R$ 197,4 mil. Além disso, vai receber mais R$ 58,8 mil para o serviço de transporte a jato entre São Sebastião e Manaus.

Já a empresa Vanderlei ficará com R$ 210 mil referentes a passagens fluviais a jato entre Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Outros R$ 138,6 mil serão para custear o trecho ida e volta entre São Sebastião do Uatumã e Itacoatiara.