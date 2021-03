Prefeito Mário Abrahim nomeia esposa e cunhadas para cargos de confiança

O prefeito de Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus), Mário Abrahim, nomeou a esposa e a cunhada para cargos de confiança na prefeitura. As nomeações já estão publicadas no Diário Oficial dos Municípios.

A esposa do prefeito, Crystiany Costa Carvalho, foi nomeada para Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Já a cunhada, Nilda Batista Cerdeira Abrahim (esposa do irmão do prefeito) foi designada para a chefia de gabinete. Outra cunhada, Marcela Cristine Andrade Costa (irmã da primeira dama) ficará na presidência do SAAE/Itacoatiara.

De acordo com o prefeito, as pessoas nomeadas possuem um elevado grau de qualificação, exatamente para os respectivos cargos.