Prefeito Sabugo é preso por lavagem de dinheiro

O prefeito de Urucurituba, José Pontes, o Sabugo, foi preso na manhã desta quarta-feira (28), durante a operação do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas, denominada Coleta de Luxo. Além do gestor, foram presos José Júlio de Castro Pontes, representante do município de Urucurituba em Manaus-AM e irmão do Prefeito de Urucurituba; e Eliana da Cunha Melo, Secretária de Finanças de Urucurituba.

Ao todo, foram expedidos três mandados de prisão e sete de buscas e apreensão. Além da capital, a ação é realizada em Itacoatiara e Urucurituba.

Policiais Civis estão nas ruas desde o início do dia para cumprirem mandados. As equipes saíram do Ministério Público do Amazonas (MPAM) ainda durante a madrugada rumo ao bairro Cidade Nova, Zona Norte da Manaus. Eles realizaram buscas no local e, inicialmente, já recolheram os celulares dos moradores da casa.

Outras equipes, seguiram para o bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus para realizarem mais buscas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, tendo por alvo pessoas físicas e jurídicas.