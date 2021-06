Prefeitos amazonenses formalizam parceria para levar benefício às comunidades

As prefeituras de Rio Preto da Eva e de Presidente Figueiredo, iniciaram hoje (11), uma operação conjunta para levar saúde, educação, infraestrutura, assistência social e outros benefícios às famílias que vivem nas áreas limítrofe entre os dois municípios.

O termo de cooperação técnica, foi assinado nesta sexta feira (11), pelo prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa e, pela prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Igreja de Cavaco. “Fico grato pela parceria e tenho certeza que unidos iremos fazer muito pelos nossos municípios”, destacou o prefeito Anderson Sousa.

A comitiva formada por secretários municipais, vereadores e os dois chefes do executivo, visitaram a Unidade de Saúde Dr. Hamilton Cidade e o Hospital Thomé de Medeiros Raposo.

Foi uma oportunidade para as autoridades do município vizinho conhecer a estrutura de saúde e o Centro Administrativo (Prefeitura) de Rio Preto da Eva, que foi inaugurado no início do ano pelo prefeito Anderson Sousa.