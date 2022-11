Prefeitura coleta 2 toneladas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos em ação ambiental

Aproximadamente duas toneladas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos foram arrecadadas no “1° Drive-Thru”, fruto da parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), realizado no fim de semana, na capital amazonense. Televisores, celulares, computadores, monitores, geladeiras e aparelhos de som foram alguns dos produtos recolhidos durante a ação ambiental, no parque municipal do Mindu, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da cidade.

A campanha, realizada em parceria da prefeitura, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e de Limpeza Pública (Semulsp), com a Abree, tem a missão de incentivar e conscientizar a população sobre a destinação ambientalmente correta dos produtos.

“O parque do Mindu funcionou como posto de entrega de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. É a logística reversa, o acordo setorial que está valendo, e nós estamos colocando em prática no município de Manaus. É uma recomendação do prefeito David Almeida, e nós temos a atuação direta da Semmas e da Semulsp, uma parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos”, disse o titular da Semmas, Antonio Stroski.

Para a diretora da Abree, Helen Brito, a ação ambiental foi extremamente positiva. Ela conta que o principal objetivo sempre será a conscientização do consumidor, além de mostrar o trabalho da associação com o descarte correto de material eletroeletrônico e eletrodoméstico.

“Foi muito bom, primeiro, pela excelente aproximação com a secretaria como um todo, com o município; segundo, por poder levar as informações para o consumidor e também efetivamente pela arrecadação dos resíduos e até conexão com as cooperativas e conseguir ajudá-las também. Levar o nome da Abree para que as pessoas conheçam e saibam que existe uma entidade que está cuidando do descarte de eletroeletrônicos e eletrodomésticos corretamente, que elas podem contar com os pontos de coleta que a gente tem espalhado nas regiões”, mencionou.

O material coletado nessa ação ambiental será direcionado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Amazonas (Ascarman). A representante da associação, Andreia Soares, lembra a população em geral que, caso não tenha conseguido fazer seu descarte de material eletroeletrônico e eletrodoméstico no fim de semana, poderá entrar em contato com a Ascarman a partir das redes sociais.

“Nós, da Ascarman, estamos gratos, felizes com a ação feita pela prefeitura, em parceria com a Abree, onde proporcionou essa ação do descarte correto do lixo eletrônico, que vai ser direcionado para Ascarman. Caso você não tenha conseguido fazer seu descarte, pode entrar nas nossas redes sociais: Arcaman Catadores, que nós faremos a coleta do seu lixo eletrônico”, disse Andreia.