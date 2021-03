Prefeitura cria projeto para conscientizar manauaras sobre da importância da vacinação

Como parte das estratégias da Prefeitura de Manaus para conscientizar a sociedade manauara sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Divisão Distrital da Zonal (DDZ) Sul, criou o projeto “Educação em Ação – Imuniza Manaus”. A atividade é on-line e o objetivo é conscientizar e sensibilizar alunos, professores e pais ou responsáveis, sobre a importância da cobertura vacinal em total acordo e sintonia com o Plano Municipal de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.

O projeto envolve alunos da educação infantil, ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A chefe da DDZ Sul, Jecicleide Nascimento, ressalta que além da parte da imunização, a estratégia também reforça os cuidados que todos devem ter para evitar a propagação do coronavírus.

O projeto é realizado simultaneamente com estudantes das 68 escolas da DDZ Sul. Durante a ação, as unidades de ensino desenvolvem atividades lúdicas e interativas, considerando as especificidades de cada etapa de ensino trabalhada nas escolas.

Lucy Meire da Rocha Braga é gestora da escola municipal República do México, que este ano conta com 350 alunos. Ela disse acreditar que os alunos possam ser agentes colaboradores para sensibilizar os familiares a respeito da vacinação.

“Nossa ideia é fazer com que os avós, os pais, as pessoas mais velhas, da faixa etária da vacinação, se sensibilizem com o pedido de uma criança, quanto a necessidade de tomar a vacina. Nós também estamos trabalhando na condição de esclarecer aos pais, por meio de vídeos, como foi feita a vacina para a Covid-19, porque acreditamos que a partir dos esclarecimentos, nós possamos combater as fake news e possamos alcançar a cobertura vacinal destinada no plano municipal de vacinação. Vacina é um ato de amor para si próprio e para o próximo”, disse a diretora.

Além dos alunos, os pais também estão envolvidos na campanha “Imuniza Manaus”. A dona de casa Ana Cleia da Silva Serrão é mãe da pequena Alanna Sofhia Gomes Serrão, 7, estudante da escola República do México. Ela conta que a filha está muito feliz em participar da ação.

“É um projeto muito especial e necessário, a Alanna está amando participar. Ela é muito comunicativa, adora falar e tem gostado bastante de gravar os vídeos sobre a importância da vacinação no combate ao coronavírus”, pontuou.

Em um dos vídeos de divulgação, Alanna faz um convite para a população de Manaus. “Gostaria de convidar a todos para participar da campanha ‘Imuniza Manaus’. Vacinar é a única forma de vencermos o coronavírus”, disse a aluna.

Atividades

Dentre as atividades estão produções de vídeos educativos (das crianças), áudios; paródias, cartazes, dramatizações; textos, frases, desenhos ou outros portadores de mensagens. Além disso, infográficos, histórias em quadrinhos, folders e, também, roda de conversa virtual com os alunos, verificando quais deles possuem parentes já vacinados ou não, enfatizando a importância e os benefícios da vacina para a comunidade, utilizando meios eletrônicos que possam circular pelos aplicativos e redes sociais.

O projeto vai acontecer durante todo o mês de março, mas dependendo do plano de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), poderá continuar até quando for preciso o trabalho de conscientização.