Prefeitura de Juruá terá que informar plano de vacinação à Promotoria local

O plano de vacinação em Juruá (a 672 quilômetros de Manaus) será acompanhado, conforme recomendação do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O município deverá adotar as providências de informar via internet e à Promotoria local, os dados e informações relativos ao Plano Nacional de Imunização.

A divulgação deve incluir a relação das pessoas vacinadas, com identificação de nome, CPF, cargo que ocupa, função e local que exerce, tipo de prioridade que se enquadra para receber a vacina, local onde foi feita a imunização, além da quantidade de doses enviadas. Também devem ser informados a quantidade de vacinas e o local que se encontra armazenado o quantitativo para a aplicação da segunda dose, a fim de possibilitar o acompanhamento, em tempo real, pelo cidadão e pelos órgãos de controle.

Deverão ser encaminhadas por escrito, à promotoria, informações acerca das providências adotadas para o cumprimento da presente recomendação, acompanhadas dos documentos necessários à sua comprovação.