Prefeitura de Manaus convoca mais de 270 estagiários

A Prefeitura de Manaus anuncia a convocação de mais 272 candidatos aprovados no processo seletivo de estágio do município. Na edição nº 5.107/2021, do Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira, 26/5, foram publicados os editais de convocação 019, 020 e 021/2021, disponíveis no endereço http://dom.manaus.am.gov.br.

Os estudantes terão até o dia 10/6, para apresentar a documentação necessária para contratação.

Os chamamentos, que acontecem de forma gradativa e atendem a solicitações das secretarias e órgãos municipais, são coordenados pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora do Programa Municipal de Estágio Remunerado.

De acordo com o secretário da Semad, Ebenezer Bezerra, os estudantes atuarão numa jornada de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais, e receberão bolsa-auxílio e vale-transporte.

“Estamos integrando estagiários na prefeitura desde janeiro, quando iniciamos as convocações deste processo seletivo. Nesse período, podemos notar a valorosa contribuição dada por esses acadêmicos ao serviço público”, ressaltou.

Os editais de chamamento 019 e 021 convocam 27 estagiários, que irão desempenhar atividades na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef). Os documentos e exames deverão ser entregues na sede do órgão, localizada na avenida Brasil, 2.971, Compensa, zona Oeste da cidade. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Já o edital de convocação nº 020/2021, solicita 245 estudantes para atuarem na Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os convocados deverão realizar a entrega da documentação, juntamente com os exames solicitados no edital, na sede da secretaria, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.549, Adrianópolis, zona Centro-Sul. O atendimento para entrega é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Além de estudantes de nível médio, foram chamados acadêmicos de nível superior nas seguintes áreas: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, engenharia civil, libras, pedagogia e psicologia.

Texto – Syrrames Nobre / Semad