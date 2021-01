Prefeitura de Parintins decreta novo toque de recolher a partir deste domingo

Após diagnosticar mais de 7,3 mil casos de covid-19, a Prefeitura de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) decretou um novo toque de recolher na cidade. A medida entra em vigor neste domingo (10) e será válida entre 15h e 5h.

Ainda conforme a prefeitura, os barcos e navios da cidade deverão operar com 40% de sua capacidade máxima de passageiros nas viagens intermunicipais. As lanchas poderão operar com até 60%. Além disso, as viagens fluviais de Manaus para Parintins ocorrerão somente com autorização emitida pela representação do município na capital do Estado.

O decreto do governo do Amazonas que determina a suspensão das atividades não-essenciais também está em cumprimento na ilha Tupinambarana. As medidas valerão por 15 dias.