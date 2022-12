Prefeitura divulga resultado preliminar do edital de apoio financeiro às escolas de samba

A Prefeitura de Manaus tornou público, nesta terça-feira, 20/12, o resultado preliminar do edital de apoio financeiro às escolas de samba de Manaus, do Grupo Especial “A” e “B”, para o Carnaval 2023. A publicação consta na edição nº 5.487, caderno de número 1 do Diário Oficial do Município (DOM). O resultado preliminar está disponível também para consulta, na aba “editais” do site manauscult.manaus.am.gov.br.

No total, 22 propostas foram inscritas no certame, oito foram habilitadas e 14 consideradas inabilitadas pela comissão de seleção. As agremiações carnavalescas habilitadas no edital foram: Mocidade Independente de Aparecida; Reino Unido da Liberdade; Vila da Barra; Império Havaí; Dragões do Império; Tradição Leste; Unidos da Cidade Nova e Unidos do Alvorada.

“Estamos planejando realizar uma grande festa carnavalesca na nossa cidade, conforme pedido do prefeito David Almeida. E, após a análise de eventuais recursos, vamos homologar o resultado final do edital, previsto para a próxima semana. Serão mais de R$ 2 milhões de fomento ao setor do samba”, ressaltou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O Edital de Chamada Pública nº 020/2022 destina um apoio financeiro de R$ 2.229.541,60 para a realização do desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval de 2023.

O apoio financeiro está dividido em três categorias, totalizando até 26 escolas de samba. Categoria 1 – Grupo Especial até R$ 133.052,56 por escola de samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, totalizando até 1.064.420,48; Categoria 2 – escolas de samba do Grupo “A”: até R$ 79.112,80 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 712.015,20; Categoria 3 – escolas de samba do Grupo “B”: R$ 50.345,10 por escola de samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 453.105,90.

As atas de avaliação das propostas apresentadas estão disponíveis aos representantes legais inscritos no edital, no horário das 9h às 17h, na sede da Manauscult, localizada no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul. Os proponentes têm até a sexta-feira, 23/12, para interposição de recursos contra o resultado.