Prefeitura encerra vacinação contra dengue para público de 4 a 59 anos após fim do estoque

A Prefeitura de Manaus informa que, em razão da grande procura pelo público, nesta sexta-feira, 19/4, os estoques de doses disponíveis para vacinação de pessoas de 4 a 59 anos contra a dengue se esgotaram em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que ofertam o serviço. A ampliação da faixa etária da estratégia ocorreu em caráter temporário, com a aplicação de doses com validade até 30 de abril.





A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou a forte adesão do público à vacinação. Ao todo, foram disponibilizadas 3.700 doses, para a imunização de crianças a partir de 4 anos, adolescentes e adultos até 59 anos, 11 meses e 29 dias, conforme orientação do Ministério da Saúde, por meio de nota técnica. “O público entendeu que é importante se vacinar contra a dengue, e com isso tivemos uma grande procura nas unidades”, apontou.

Conforme Shádia, esgotado o lote disponível para pessoas na faixa etária ampliada, a vacinação volta a ser recomendada apenas para a população de 10 a 14 anos, que segue sendo prioritária. “Infelizmente, ainda não temos doses suficientes no país para vacinar toda a população. Mas todas as pessoas que se vacinaram agora terão garantida a aplicação da segunda dose”.

Uma das usuárias que receberam o imunizante a partir da ampliação da faixa etária foi a professora Júlia Nascimento, que ressaltou a importância da oferta da vacina no sistema público de saúde. “Todo mundo tem de se vacinar, principalmente contra a dengue. Nossa região é muito úmida, precisamos cuidar da saúde. Como professora, tenho de dar o exemplo, então vim tomar a dose. E viva o SUS!”, disse.

A secretária explica que a ampliação da faixa etária, com aplicação das doses com menor tempo de validade, atende orientação do Ministério da Saúde, com o objetivo de evitar a perda de estoques da vacina. Ela lembra a baixa procura pela vacina, que começou a ser ofertada no dia 22 de fevereiro em Manaus e em outros municípios de dez estados do país.

“Iniciamos com 65 mil doses, suficientes para imunizar primeiramente as crianças de 10 e 11 anos, mas logo abrimos para toda a faixa etária alvo, por conta da baixa procura. Em dois meses, tivemos pouco mais de 25 mil doses aplicadas, ou 15,95% da população-alvo”, informa Shádia, pontuando que meta da vacinação é alcançar 90% das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Procedimento

A vacinação contra a dengue segue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com a oferta do imunizante em mais de 70 unidades da Semsa Manaus, distribuídas por toda a cidade. A lista completa de estabelecimentos, com endereços e horários, pode ser consultada no link https://bit.ly/salasvacinaqdenga.

Para receber o imunizante, as crianças e adolescentes devem estar acompanhados de um dos pais ou de um responsável, em posse de documento oficial de identificação, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF, e cartão de vacina.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, informa que o esquema vacinal contra a dengue prevê duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada aplicação. Após o procedimento, a criança ou adolescente deve permanecer na unidade de 15 a 30 minutos para observação.

“Caso a pessoa tenha infecção por dengue após a primeira dose, deve aguardar 30 dias do início dos sintomas para completar o esquema vacinal”, recomenda a gerente.

A vacina contra a dengue, complementa Isabel, deve ser administrada de forma isolada, com intervalo de 30 dias para a aplicação de outras vacinas atenuadas (Febre Amarela, Varicela e Tríplice Viral) e de 24 horas para as demais do calendário nacional.