Prefeitura entrega mais de R$ 150 mil da campanha Nota Premiada e anuncia novidades

A Prefeitura de Manaus vai incrementar, em 100%, no próximo ano, o valor dos prêmios destinados às entidades assistenciais beneficiadas na campanha Nota Premiada, equiparando aos valores recebidos pelos ganhadores. A campanha de educação fiscal do município tem como objetivo incentivar o contribuinte a exigir a sua Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) registrada com CPF toda vez que solicitar e pagar por serviços.





O anúncio foi feito nesta terça-feira, 12/3, pelo subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, durante a entrega dos cheques simbólicos aos ganhadores do primeiro sorteio do ano da campanha em 2024, no auditório da subsecretaria da Receita, localizado na avenida Japurá, 493, Centro. No total, foram R$ 150 mil entre participantes e instituições sociais indicadas.

“A Semef irá realizar uma alteração nas premiações mensais da campanha Nota Premiada Manaus. As entidades sociais passarão a receber o mesmo valor que o ganhador. Por exemplo, o contribuinte que receber R$ 30 mil, a entidade indicada por ele receberá o mesmo valor”, explicou.

Quem comemorou a novidade para o próximo ano foi o presidente do Instituto Transformando Vidas (ITV), Paulo Arruda, que teve sua instituição como uma das indicadas neste primeiro sorteio do ano da campanha.

“O instituto tem incentivado amigos, conhecidos e parentes a realizarem seus cadastros na campanha Nota Premiada da Prefeitura de Manaus. De vez em quando, somos sorteados. Foi um privilégio muito grande poder participar de mais esse sorteio e termos sido contemplados para que, por meio desse recurso, possamos ajudar na manutenção das atividades do instituto”, comemorou o representante da ITV contemplada com R$ 15 mil.

Campanha

Armínio Pontes destacou a importância da “Nota Premiada”. “É um grande programa que visa também estimular o recolhimento dos impostos municipais e assim combater a sonegação. Então, quando a pessoa exige que imprima a nota fiscal e, coloque o CPF, a empresa prestadora de serviços vai pagar o imposto e o contribuinte vai poder concorrer aos prêmios da Nota Premiada”, ressaltou Pontes ao explicar que, para participar dos sorteios, é necessário se cadastrar no site da campanha (https://notapremiada.manaus.am.gov.br) e indicar uma instituição assistencial.

O subsecretário informou, ainda, que além dos prêmios em dinheiro, o cidadão que participa da campanha também pode obter outras vantagens. “Cada Nota Fiscal de Serviço que o participante pede e coloca o CPF, ele acumula créditos para desconto extra no IPTU, que pode chegar até 50% de abatimento do imposto”, destacou Pontes.