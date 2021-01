Prefeitura fiscaliza revitalização de pias em pontos públicos

A revitalização das pias de acesso público instaladas na capital está sendo acompanhada pela Prefeitura de Manaus, por intermédio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

As pias, além de servirem de acesso à lavagem das mãos de pedestres, também reforçam a higienização das pessoas em situação de rua durante a pandemia da Covid-19.

O serviço passou a ser oferecido gratuitamente ainda em 2020, em 14 localidades da cidade, como praças, feiras e bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, devido ao prolongamento da pandemia, a Águas de Manaus, parceira na ação, vai atender a prefeitura de Manaus e manterá o funcionamento das pias, bem como realizará a revitalização dos espaços que em algumas localidades foram alvo de furtos e vandalismo.

Cada ponto de higienização é composto de pia, torneira e dispenser com sabão. Como forma de evitar que os pontos voltem a ser alvo de furto ou vandalismo, a Ageman solicitou apoio da Guarda Municipal. As pias estão na Praça Chile; praça do Congresso; praça da Matriz (dois pontos); praça Nossa Senhora de Nazaré; praça da Polícia; praça dos Remédios (dois pontos); praça da Saudade; feira da Manaus Moderna (dois pontos); sede da Semasc; praça do Fórum Enoch Reis; bases do Samu nos bairros Compensa (zona Oeste), Alvorada (zona Oeste), Cidade de Deus (Zona Norte) e na avenida Autaz Mirim (zona Leste).