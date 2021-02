Prefeitura inicia busca ativa de idosos com mais de 70 anos na zona Oeste

Idosos de 70 anos e mais, residentes nos bairros da zona Oeste de Manaus, que ainda não tenham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, serão visitados por agentes comunitários de Saúde da Prefeitura de Manaus na quinta e sexta-feira, 25 e 26/2. A busca ativa para o público remanescente desta faixa etária é uma estratégia da Prefeitura de Manaus, para acelerar o alcance da meta de vacinar 62.984 pessoas deste grupo prioritário.

Desde o último sábado, 21, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão efetuando essa busca, já tendo percorrido os bairros das zonas Sul e Leste. Para atender a demanda da zona Oeste, a secretaria definiu dez locais que vão funcionar nos dois dias, das 9h às 16h.

Desde que iniciou a vacinação desse grupo, no dia 29 de janeiro, a Semsa já aplicou a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford em 59.369 pessoas de 70 anos e mais, segundo dados do vacinômetro até as 15h desta quarta-feira, 24. Para que seja atingida a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS), ainda faltam ser vacinados 3.618 idosos desse grupo. No próximo sábado, 27, e segunda-feira, 1º/3, a busca ativa será nos bairros da zona Norte.

“Os nossos agentes estão fazendo um trabalho junto aos idosos, porque alguns tiveram dificuldade de ir aos postos tradicionais, outros adoeceram e alguns ainda têm receio e dúvidas em relação à vacina”, explica a secretária municipal interina de Saúde, Aline Rosa Martins, acrescentando que é orientação do prefeito David Almeida o uso de todos os recursos, para alcançar os idosos que ainda não receberam a primeira dose.

Além dos postos temporários por distrito, continuam ativos os quatro postos descentralizados, funcionando nas modalidades de drive-thru e ponto fixo, para vacinar idosos de 70 anos e mais e trabalhadores da saúde, no complexo de treinamento do Detran (zona Norte); no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (zona Sul); Clube do Trabalhador do Sesi (zona Leste); e balneário do Sesc (zona Oeste).

Somando-se, ainda os postos de vacinação exclusivos para a segunda dose: Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (zona Norte/Leste); Escola de Enfermagem da Ufam (zona Sul); Hospital Beneficente Português (Centro); e Centro de Convenções de Manaus – sambódromo (zona Oeste).

Confira os locais onde estarão funcionando postos de vacinação na zona Oeste da cidade nos dias 25 e 26/2

1 – Escola Municipal Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales (rua Jacamim, nº 1 bairro Campos Sales/Tarumã)

2 – UBSF O-46 (rua Raimundo Maia, bairro Parque São Pedro/Tarumã)

3 – UBSF O-48 (rua Sapucaia, bairro Parque Riachuelo 2/Tarumã)

4 -UBSF O-47 (rua Peter Druck , bairro Parque Riachuelo 2/Tarumã)

5 – Escola Municipal Serafina Cinque (rua 6, Comunidade São Francisco, bairro Tarumã)

6 – Escola Municipal Antônia Medeiros (rua Peixe Cavalo, nº 778 Comunidade União da Vitória, bairro Tarumã-Açu)

7 – CMEI Ismail Aziz (rua Imbu, nº 22 bairro Tarumã Açu – BR 174)

8 – Tenda do Parque das Tribos (rua Baré, nº 80 Parque das Tribos 1ª etapa, bairro Tarumã-Açu)

9 – Escola Municipal Elvira Borges (rua 23 de Dezembro, nº 70 bairro Compensa 2)

10 – Associação dos Idosos do bairro Santo Antônio Girassol (rua Padre Francisco, bairro Santo Antônio – antigo 5° DP)