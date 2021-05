Prefeitura notifica Águas de Manaus por rompimento de adutora

A Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), está emitindo duas notificações à concessionária Águas de Manaus, em decorrência do rompimento da adutora de 800 milímetros, ocorrido na madrugada deste domingo, 30/5, localizada na rua das Flores, no bairro Compensa, zona Oeste.

A rede abastece bairros e comunidades das zonas Oeste e Norte de Manaus. O rompimento levou à paralisação do Sistema da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), da Ponta do Ismael.

Conforme a diretora técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman, Suzy Tavares, as notificações serão encaminhadas à empresa já nesta segunda-feira, 31/5, e a concessionária deverá informar com urgência as medidas adotadas para sanar os prejuízos causados aos usuários afetados com o rompimento da adutora, bem como um relatório técnico apontando as causas do sinistro.

Devido à manutenção emergencial, o Sistema da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), da Ponta do Ismael, foi paralisado, e algumas áreas de bairros das zonas Oeste e Norte da cidade estão apresentando oscilações no abastecimento de água.

Segundo a concessionária, a previsão é de que o serviço deva ser concluído às 14h e o prazo de normalização do abastecimento é de 12 horas.

Confira abaixo as áreas onde o abastecimento está sofrendo oscilações:

Conjunto Ouro Verde, Ajuricaba, Augusto Montenegro, Vista Bela, Belvedere, Aruanã, Canaã, Eucalypto, Jardim Portugal, Flamanal, Jardim Versalhes, Ipase, João Bosco, Boas Novas, Vila Real, Águas Claras, Renato Souza Pinto I e II, Allegro, Conquista Torquato, Hiléia I e II, Santos Dumont, Américo Medeiros, Sérgio Pessoa Neto, Osvaldo Frota, Ribeiro Júnior, Galiléia I e II, Vila da Barra, Cidadão XII, Ozias Monteiro, Beija Flor I, II, III e IV, Rio Maracanã, Sargento, Sta Cruz, Subtenente, Cidadão VI, Rio Maracanã, João Paulo Suhab 4a Etapa, Omar Aziz, Campos Elíseos, Canaranas, Manoa, Parque Eduardo Braga, Francisca Mendes, Mundo Novo, Parques das Nações, Carlos Braga; bairros Planalto, Dom Pedro, Compensa, Alvorada I e II, União, Lírio do Vale I e II, Nova Esperança, Redenção, Cidade Nova II, NSra Perpétuo Socorro, Fazendinha, Riacho Doce I, II e III, Monte Sinai, Novo Israel, Terra Nova I e II, José Bonifacio, Vale do Sinai, Aliança com Deus, Nova Cidade, União da Vitória, Terra Nova III, Rio Piorini, Monte das Oliveiras, Santa Etelvina I e II; núcleos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; comunidades Celebridade, Jesus Me Deu, Campo Dourado, Raio de Sol, Luís Otávio, Peniel, Monte Cristo, Monte Pascoal, Parque Florestal, Sta Tereza, Vista Alegre, Vitória-Régia, Nobre, Vera Cruz, Parque Sta. Etelvina, Sta. Marta; loteamentos América do Sul, Canaã, Agnus Dey, Fortaleza, Raquel, São Luiz; e condomínios Smart Tapajós, Ideal Flores, Jardim de Flores e Smile Parque das Flores.