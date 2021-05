Prefeitura prepara início seguro das aulas híbridas municipais

Com a vacinação dos trabalhadores da educação contra a Covid-19 marcada para esta quarta-feira, 19/5, a Prefeitura de Manaus dá mais um passo importante para as aulas híbridas, com a previsão de início para o dia 31 deste mês. Além da imunização, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) preparou um plano de retorno seguro, de acordo com as orientações dos órgãos de saúde em relação à prevenção do coronavírus.

Mais de 6 mil profissionais da educação municipal já foram vacinados por meio do cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelos critérios de idade ou comorbidade, e pela pesquisa CovacManaus, que imunizou profissionais com comorbidade, de idade de 18 a 49 anos.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, afirmou que a preparação para o início das aulas híbridas vai além da imunização. “A prefeitura está trabalhando em várias frentes, cuidando de protocolos rígidos de segurança nas escolas, colocando totem de álcool em gel, adesivos de sinalização e cartazes com informações de prevenção contra a Covid-19. Tudo para garantir que este retorno às unidades de ensino seja o mais seguro possível, conforme a determinação do prefeito David Almeida”, pontuou o secretário.

Durante as atividades híbridas, cada turma receberá por dia 50% dos alunos, para que não haja aglomeração. Nos dias em que não forem para as unidades de ensino, os outros 50% dos estudantes irão seguir acompanhando as atividades do “Aula em Casa”, pela TV aberta, internet ou pelo caderno de apoio.

“Auxílio Conectividade”

Para melhorar a comunicação entre professor e aluno, a Prefeitura de Manaus lançou, este ano, o “Auxílio Conectividade”, que disponibiliza o valor de R$ 70 diretamente no contracheque dos educadores, para que eles possam garantir um plano de dados de internet.

“Prato da Criança”

Assim que as aulas híbridas iniciarem, a Semed vai oferecer aos alunos do turno matutino café da manhã e almoço, além de almoço e lanche da tarde para os estudantes do vespertino, todos por meio do programa “Prato da Criança”.