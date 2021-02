Prefeitura realiza visita técnica nos Terminais 3 e 4

Em continuidade às visitas técnicas aos terminais de ônibus da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio da diretoria de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), visitou os Terminais 3 e 4, localizados nos bairros Cidade Nova e Jorge Teixeira, zonas Norte e Leste. A inspeção foi realizada na tarde de segunda-feira, 15.

Junto com a equipe, o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, percorreu os terminais verificando o andamento das obras. “Estamos visitando os terminais para avaliar o andamento de cada etapa das obras, os reparos, infraestrutura, tudo tem que estar dentro do planejado. Essa é a determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, para que possamos oferecer uma estrutura digna à população”, destacou o diretor-presidente.

A reforma dos terminais contempla o pavimento interno (piso, calçadas, escadaria, faixas, rampas, gradil e pista de acesso aos ônibus), cobertura superior (troca de telhados e estrutura metálica), sistema elétrico (adequação de luminárias e fiação elétrica), banheiros públicos (vasos, pias, azulejos e ralos) e pinturas nas áreas interna e externa.

Os trabalhos estão sendo feitos em etapas, para evitar maiores transtornos aos usuários e permitir que a equipe de trabalhadores possa atuar com mais segurança e agilidade. Fiscais de transportes, Guarda Municipal e agentes de trânsito também estão presentes no local para garantir a ordem e melhor fluidez aos coletivos.