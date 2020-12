MANAUS – Ana Victória Lago, primeira modelo com microcefalia do mundo, será coroada Miss Inclusão pelo Instituto Viver Mais, no Amazonas. O convite foi feito pelo coordenador do evento e fisioterapeuta, Wanderley Correa, na noite desta quinta-feira, 10, por meio de uma live nas redes sociais de Viviane Lima, mãe da modelo.

“Esse trabalho é realizado para elevar a inclusão cada vez mais em nossa sociedade. Ninguém melhor que nossa primeira modelo com microcefalia do mundo para ser coroada como Miss Inclusão”, destacou Wanderley.

Ana Victória, 21, é a primogênita de Viviane Lima e Júnior Lima, irmã de Maria Luiza que, também, tem o diagnóstico de microcefalia vera, e Júlia Lago, única filha que não tem o diagnóstico.

Mãe de primeira viagem, Viviane Lima descobriu aos 18 anos que Ana Victória tinha microcefalia vera de origem genética. Dois anos depois, Maria Luiza, 19, recebeu o mesmo diagnóstico. A terceira filha do casal, Júlia Lima, 14, nasceu sem a condição.

Para a “mãe das meninas”, como é conhecida Viviane, Júlia foi escolhida por Deus para cuidar das irmãs.

“Júlia tem uma maturidade incrível e nunca teve vergonha da Ana e da Maria, Ela mesmo diz que foi escolhida por Deus para cuidar das irmãs, eu a vejo assim e me orgulho dessa personalidade que minha filha desenvolveu”, escreveu Viviane.

Ana e Maria foram convidadas para participar de um programa inclusivo em uma agência de modelos, em 2017. Ana Victória, aos seus 17 anos de idade naquela época, se revelou e fez várias poses durante o ensaio.

“Ela amou a experiência e algo despertou nela, ela mudou e cresceu como ser humano. Ao final do projeto, ela desfilou. Poder desfilar e fazer algo que dependesse só dela contribuiu para sua evolução e desenvolvimento”, relembrou Viviane Lima.

Em 2020, Ana Victória foi musa de bateria na escola de samba Dragões da Império de Manaus. “Ana se tornou a primeira modelo com microcefalia do mundo. Meu sonho é ver ela desfilar no são Paulo Fashion Week”, finalizou.

Fonte: Revista Cenarium