Secretaria de Segurança adota novo Sistema de Gestão de Documentos

Para avançar nos processos administrativos, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está adotando o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged). O objetivo da medida é aumentar a eficiência, reduzir custos e impulsionar maior transparência.

O chefe do Departamento de Tecnologia da SSP, delegado Bruno Hitotuzi, explica que o principal ganho é a celeridade na tramitação dos processos para os usuários dos serviços.

“A Secretaria de Segurança foi agraciada com o sistema mesmo durante o período da pandemia, e trabalhou na implantação do Siged, que hoje é uma realidade. Realizamos os trâmites dos nossos processos internos totalmente virtuais. No ano que vem, vamos dar suporte para as Polícias Civil e Militar, para também implantar o sistema e facilitar essa comunicação com a Secretaria de Segurança”, disse.

Hitotuzi enfatiza que os documentos no Siged terão sua autoria, autenticidade e integridade asseguradas. “Todas as pessoas que utilizam devem ser previamente cadastradas. Existe uma administração rígida nesse sistema contra invasões. Os processos só podem ser movimentados com a devida assinatura digital, para que venham a tramitar dentro da Secretaria, e isso já evita as informações não validadas”, afirma.

Siged – O governador Wilson Lima oficializou o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged) no executivo estadual através do Decreto nº 42.727, de 8 de setembro. Ficou atribuído o Núcleo Gestor formado pelas Secretarias de Administração e Gestão (Sead) e de Fazenda (Sefaz), assim como pela empresa de Processamento de Dados do Amazonas S.A (Prodam), responsável pelo planejamento e acompanhamento da implantação do Siged em todas as instituições.

O Siged foi desenvolvido e cedido gratuitamente pela Sefaz e será de utilização obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta, autarquia e fundações, sendo facultativo às empresas estatais.