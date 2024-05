Professora Marilene Corrêa lança nova edição de ‘O Paiz do Amazonas’ em evento na Ufam

Docente da Ufam há mais de 40 anos, Marilene Corrêa é pós-doutora em Sociologia pela Université de Caen, Gustave Eiffel e Sorbonne





Na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, às 17h, a autora e a editora Valer lançam a quarta edição do livro ‘O paiz do Amazonas’, no Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS (antigo ICHL), setor Norte da Ufam, durante o I Seminário Amazônico Interdisciplinar de Ciências Sociais.

Segundo a autora, o livro discute o modo pelo qual a Amazônia foi criada e os processos que cercam a sua integração na Nação brasileira. Remete ao estudo das relações coloniais e das relações entre o Estado e a região Norte.

A constituição da sociedade regional, a sua dinâmica interna, os problemas que sugere.

Enfim, são inúmeros os aspectos passíveis de abordagem para dissolver o “mistério” amazônico. À magia contida no mito, na invenção literária, no registro dos viajantes, sobrepõe-se a necessidade da pesquisa, da investigação sistemática, do esforço interpretativo, o que não exclui as representações aludidas como exemplos.

“A Amazônia põe questões singulares, é certo, mas nunca isoladas. Como um espaço de diversidades e de desigualdade, os fundamentos organizativos da sociedade regional são também uma dimensão da sociedade brasileira”, disse a autora em trecho na introdução do livro.

A obra é resultante de sua dissertação de mestrado, que mostra, conforme Octavio Ianni, seu orientador e que escreveu na apresentação do livro, que: “Esta é uma história fundamental. Nela, revelam-se tanto o colonialismo e o imperialismo quanto o nativismo e o nacionalismo. Aqui, revelam-se os ciclos, as lutas, as realizações e as perspectivas que constituem a Amazônia. Assim se podem visualizar as configurações e os movimentos que a inserem no mapa do Brasil e no mapa do mundo.

Nesta nova edição, Marilene Corrêa da Silva narra a gênese e as transformações da Amazônia, um emblema que desafia o pensamento brasileiro e fascina a imaginação mundial.

A coordenadora editorial, professora doutora em Filosofia e autora do livro ‘Para aquém ou para além de nós’, ressalta que esta obra é indispensável para aqueles que querem conhecer ou entender a Amazônia e sua problematização.

“Este é um dos clássicos da editora Valer. Trata-se de um estudo aprofundado sobre o Paiz do Amazonas, inclusive que se alinha com outras obras publicadas pela editora Valer, que não podem faltar nas bibliotecas de formação de cidadãos e de pesquisadores, quando se trata de conhecer e divulgar o conhecimento sobre as Amazônias”, disse Neiza.

Para o escritor Tenório Telles, que escreveu a orelha dessa nova edição, as reflexões da professora Marilene Corrêa são elucidativas da forma como se estabeleceu o processo civilizatório nos trópicos.

“O Paiz do Amazonas é uma obra pioneira que reconstitui o processo de construção, não só do imaginário que plasma o universo amazônico, mas também da ideia e determinação histórico-geográfica desse espaço em que o mítico e o real convergiram para o nascimento de uma nova civilização, como bem percebeu o saudoso professor Octavio Ianni: “Marilene… mostra como nasce a Amazônia, desde o princípio, como geografia e história, como natureza e sociedade”, ressaltou Tenório.

Ainda de acordo com Tenório, a autora une rigor científico e uma consistente pesquisa documental, na qual desvela os fundamentos que enformaram os olhares e as percepções sobre a Amazônia, bem como “o modo pelo qual foi criada e os processos que cercam sua integração na Nação brasileira”. A leitura deste livro ajuda a esclarecer o que somos, por que somos e o que poderemos ser.

Sobre a autora

Profa. Dra. Marilene Corrêa da Silva Freitas é professora titular do departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, desde agosto de 2017. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (1975), mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1989) e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (1997), pós-doutoramento na Université de Caen e na Unesco (2001-2002). Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Amazonas e coordenadora do Laboratório de Estudos Interdisciplinares das Ciências Sociais na Amazônia do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia – PGSCA. Presidente da Afirse – seção Brasileira de (2007-2011); secretária de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas (2003-2007); reitora da Universidade do Estado do Amazonas (maio de 2007 a março de 2010). Membro do Conselho Nacional do FNMA (2009-2011); membro por notório saber do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (MCT); membro do Conselho Superior da Fundação Oswaldo Cruz; membro do Conselho Editorial do Jornal Ciência Hoje, publicação da SBPC, desde janeiro de 2013, membro eleito do Conselho da SBPC, Área A, Região Norte, período 2011-2015 e 2021-2025. Professora, pesquisadora e orientadora de mestrado e doutorado dos Programas de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, (desde 1998 até hoje), mestrado em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas e Agricultura no Trópico Úmido do Inpa. Tem experiência nas áreas de Sociologia Interdisciplinar, com ênfase em Sociologia Clássica e Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Amazônia, pensamento social, políticas públicas, política científica, teoria sociológica, desenvolvimento sócioeconômico. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia de setembro de 2012 outubro de 2016. Presidente do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (2016-2018). Membro da Academia Amazonense de Letras, desde 2011, e Secretária geral da AAL para o período 2021-2023. Coordenadora local (Ufam/PPGSCA) do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, desde outubro de 2021.

Sobre o evento

O I Seminário Amazônico Interdisciplinar de Ciências Sociais: perspectivas contemporâneas em foco é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS/UFAM), da Especialização em Sociologia & Direito (S&D/UFAM), do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGI-CH/UEA) e da Universidade Federal Fluminense (UFF).

A proposta parte da necessidade de exaltar e explorar a natureza interdisciplinar das Ciências Sociais, criando espaços de interlocução que reúnem pesquisadores com experiência e para os jovens pesquisadores comunicarem seus empreendimentos de pesquisa no campo. O evento vai ocorrer entre os dias 3 e 6 de junho de 2024, no setor Norte do campus da UFAM de Manaus e na UEA.