Programa Casa para Todos: abrindo as portas de uma nova vida para a nossa gente

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Quinhentas famílias de baixa renda de Manaus e em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas com a entrega de moradias populares. Elas receberam no dia 18 de agosto apartamentos no Residencial Cidadão Manauara 2, localizado no bairro Santa Etelvina, zona Norte, com sala de estar e jantar, dois quartos, hall, banheiro, cozinha e área de serviço. A entrega dos imóveis faz parte do programa Casa para Todos, planejado pela gestão municipal para reduzir o déficit habitacional na cidade.

Além dos apartamentos, os moradores do residencial serão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). As famílias beneficiadas foram sorteadas no último mês de julho a partir do banco de dados do cadastro de habitação do município.

Foram contempladas com apartamentos famílias de baixa renda, residentes em áreas de risco e/ou insalubres da cidade, desabrigadas, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, famílias com Pessoas com Deficiências (PcDs), além de pessoas idosas na condição de titulares do benefício habitacional e PcDs.

Os contemplados terão parcelamento financiado em dez anos, com mensalidades fixas entre R$ 80 e R$ 270, dependendo da renda familiar, que não pode ultrapassar R$ 1,8 mil.

O residencial possui mais de 23 mil metros quadrados de área construída, com estruturas comunitárias que incluem:

Salão e clube social;

Copa/bar;

Banheiros;

Quadra poliesportiva e quadra de areia;

Parques infantis;

Área verde e de preservação permanente;

Estacionamento para visitantes e moradores;

A área recebeu meio-fio, pavimentação e recapeamento das vias de acesso, serviços de limpeza pública e sinalização viária, com melhoria urbana do entorno.

Entregues pela Prefeitura de Manaus em parceria com o Governo Federal e a Caixa Econômica, as moradias representam a primeira entrega do Programa Casa para Todos, que visa à construção de 5 mil imóveis, entre apartamentos, casas e até terrenos.

É a Prefeitura de Manaus expandindo sua rede de proteção social e cuidando de quem mais precisa.