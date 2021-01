Programa de Alimentos terá recursos de mais de R$ 13 milhões no AM

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Ministério da Cidadania, executada no Amazonas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), terá mais recursos para investimento no estado, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de setembro de 2020.

Para o biênio 2020/2021, o PAA Amazonas, na modalidade com doação simultânea, terá aproximadamente R$ 13,4 milhões em recursos, mais que o triplo em relação aos R$ 4 milhões repassados para o biênio 2019/2020.

No biênio 2019/2020, o PAA atendeu 55 municípios e adquiriu 1.788 toneladas de produtos da agricultura familiar, incluindo os processados, de origem animal e de pescado, beneficiando 616 agricultores.

Para o biênio 2020/2021, o programa atenderá 2.060 agricultores familiares, com a aquisição de 5.350 toneladas de alimentos, no valor de R$ 13,4 milhões, alcançando 61 municípios. O Amazonas tem o maior orçamento relacionado à revitalização de mercado institucional para a comercialização dos produtos da agricultura familiar e, na região Norte, é o estado com maior volume de compras do segmento em nível nacional.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ação do Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), estados e municípios, que promove o acesso à alimentação e o incentivo à produção local de produtos agropecuários da agricultura familiar.