Programa federal beneficia mais de 249 mil MEIs e pequenas empresas no Amazonas

O Amazonas tem atualmente 249.109 Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte que podem ser beneficiados pelo Programa Acredita, lançado nesta segunda-feira (22/4) pelo Governo Federal. Entre as metas da iniciativa estão criar condições para ampliar o acesso a crédito, renegociar dívidas e garantir mais apoio a esses três setores da economia.





“Nós estamos criando as condições para que, independentemente da quantidade, da origem social, do tamanho dos negócios, as pessoas tenham o direito de ter acesso ao sistema financeiro e pegar um crédito”, disse Lula.

O estado também demonstra potencial no setor das microempresas, com 68.857 unidades desse tipo de negócio entre os mais de 6,69 milhões registrados no Brasil.

Por último, o setor de empresas de pequeno porte no Amazonas tem hoje 19.882 registros entre os mais de 1,21 milhão em todo o país que poderão ampliar o acesso a crédito por meio do Acredita.

Em todo o país, são mais de 15,6 milhões de MEIs, dos quais 160.370 estão registrados no Amazonas. Desse universo amazonense, 92.955 são comandados por homens (58%) e 67.415 (42%) por mulheres.