Programa ‘Idoso Empreendedor’ terá oferta de crédito ampliada pela Afeam

Lançado nesta sexta-feira (2), o programa “Idoso Empreendedor” oferta microcrédito para que idosos de baixa renda, com idade igual ou superior a 60 anos, possam iniciar ou ampliar os próprios negócios. Os recursos vão de R$ 5 mil (sem avalista) até R$ 21 mil (com avalista).

O programa é coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). “É uma linha de crédito para essa faixa etária que também tem necessidade de ter uma ocupação e gerar renda. Há muitos idosos que têm alguns empreendimentos, ou que têm a vontade de empreender e hoje estão tendo a oportunidade aqui na Afeam”, disse o governador durante o lançamento do programa na sede da Afeam, na zona centro-sul de Manaus.

O “Idoso Empreendedor” foi criado a partir de registros do banco de dados do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI/Sejusc). De acordo com a secretária da Sejusc, Mirtes Sales, todos os grupos de idosos, começando pela capital, Manaus, serão atendidos.

Para solicitar o recurso financeiro do “Idoso Empreendedor”, é necessário acessar o site da Afeam (www.afeam.am.gov.br) e clicar no campo “Crédito Emergencial 2021”. Após isso, basta seguir o passo a passo disponível no site, com envio da documentação solicitada pela Agência.