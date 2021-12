Quatro pessoas são presas durante operação Cidade Mais Segura, em Iranduba

Agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam quatro pessoas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As prisões foram efetuadas na manhã desta terça-feira (30/11), durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur. Ainda durante a ação, uma adolescente foi apreendida.

Após uma denúncia anônima feita por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM, os agentes receberam imagens de um homem que escondia armas em sua residência. O armamento seria utilizado para ataques contra membros de facções rivais no município.

A equipe policial se deslocou até a rua José Maria Muniz, onde encontrou um indivíduo de 24 anos em posse de um fuzil 556, capa de colete, várias porções de drogas e uma balança de precisão. Questionado pelos policiais se havia mais armas escondidas, o homem confessou que em outra residência havia mais armamento.

Por indicação do infrator, os policiais foram até a rua Tapajós, onde mais três suspeitos e uma adolescente de 16 anos foram encontrados. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 28, uma pistola 9 milímetros, drogas e uma balança de precisão.

Os quatro infratores foram conduzidos ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba, onde foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, juntamente com o material ilícito apreendido. A adolescente também foi levada à unidade policial.