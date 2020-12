Queda acentuada nos casos de covid-19 faz Parintins flexibilizar toque de recolher

Após uma queda acentuada nos casos de covid-19, o município de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) flexibilizou o toque de recolher. A medida é válida para os próximos 15 dias e acontece entre 0h e 5h.

Parintins já contabilizou mais de 6,7 mil casos e mais de 150 mortes em decorrência da doença. Ao longo do mês de novembro, houve uma redução de 40% no número de casos diários. O hospital Jofre Cohen, por exemplo, já registra uma redução no quantitativo de internações.

A prática esportiva na cidade também está liberada. No entanto, é proibida a presença de torcida, participação de pessoas com mais de 60 anos e é necessários seguir as normas sanitárias como o uso de álcool em gel e máscara, além do distanciamento social.