Amazonense Letícia Frota disputa título de Miss Mundo 2024

A amazonense Letícia Frota, de 20 anos, está na disputa pela coroa do Miss Mundo, neste sábado (9), na Índia. Ela é a primeira candidata do Amazonas a receber o título de Miss Brasil Mundo em 62 edições do concurso e pode se tornar a segunda brasileira coroada na competição internacional depois de 53 anos, quando a médica carioca Lúcia Petterle venceu a disputa em 1971.





Estudante de psicologia, Letícia se engajou em ações sociais durante a seca no estado, em 2023, e já teve até um encontro com o Papa Francisco, no Vaticano.

Por ter vencido a 62ª Miss Brasil Mundo, em agosto de 2022, Letícia passou a ser embaixadora da luta contra a hanseníase no país, a principal causa social abraçada pelo concurso, em parceria com o Morhan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.

Já na Índia, onde se prepara para a competição internacional, ela disse ao g1 que pretende promover e valorizar a cultura, a identidade e as raízes da Amazônia.

“Carrego no meu coração a responsabilidade de levar a Amazônia para o mundo. Sempre que tiver oportunidade de promover e valorizar nossa cultura, identidade, valores e raízes o farei da melhor forma possível”, afirmou.

Em sua 71ª edição, o Miss Mundo de 2024 ocorre na cidade de Mumbai, na Índia, e tem 112 misses na disputa. Com esta quantidade de participantes, o concurso se tornou maior que o Miss Universo, cujo recorde foi de 94 candidatas em 2018.

A atual Miss Mundo é a modelo polonesa Karolina Bielawska, eleita em Porto Rico em 16 de março de 2022.

Fonte: g1/Amazonas