Raphael Souza vai a júri popular acusado de envolvimento em homicídio no AM

MANAUS – Raphael Wallace Saraiva de Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, vai a júri popular, acusado de envolvimento na morte de Luís João Macedo de Souza, conhecido como “Luís Pulga”, em abril de 2008 na zona Leste de Manaus. Também são réus júri: Givanil Freitas Santos e Jair Martins da Silva.

O juiz de Direito George Hamilton Lins, titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, pronunciou

Os três réus já tinham sido pronunciados pelo crime no ano de 2015, mas a defesa recorreu da sentença no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e, no dia 18 de maio deste ano, os desembargadores que compõem a 1.ª Câmara Criminal anularam a sentença de pronúncia, com o processo retornando à 1.ª Vara do Tribunal do Júri. Com a nova sentença, assinada no último dia 13, o julgamento, em plenário, deverá ser pautado para o próximo ano.

