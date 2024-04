Recuperação da orla de São Sebastião do Uatumã alcança 57% de avanço

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), avançou com a obra de recuperação da orla da sede de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), que foi atingida pela erosão.





Com investimento de R$ 4,7 milhões, estão em andamento os serviços de implantação da drenagem, com manta geotêxtil, situada entre o muro novo e o muro de contenção já existente, para garantir a impermeabilização e o correto escoamento das águas pluviais, de modo a evitar a recorrência dos processos erosivos.

Além deste serviço, estão sendo executadas ainda a construção e montagem da armação de ferro do muro, juntamente com a concretagem da cortina e o aterro da parte interna do paredão.

Após a conclusão desta etapa, serão iniciados os trabalhos de construção das calçadas em concreto, assim como a implantação de guarda-corpo em toda a extensão do muro, para garantir a segurança dos pedestres frequentadores do espaço.

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, melhorar a infraestrutura dos municípios do interior é investir em benefícios e qualidade de vida para a população.

“Nós estamos trabalhando na recuperação da orla da sede de São Sebastião do Uatumã, reforçando o muro de contenção, visando o fortalecimento da infraestrutura do espaço. Ao mesmo tempo, buscamos oferecer um ambiente adequado e digno para que toda a comunidade possa usufruir com segurança e comodidade”, destacou o titular da pasta.

Situado na calha do Baixo Amazonas, o município de São Sebastião do Uatumã conta com uma população de 11.670 habitantes, segundo dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao Censo de 2022.