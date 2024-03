Renovação e cenários eleições municipais 2024 – por Altemir Viana

Nas eleições 2024, haverá uma renovação de 50% dos atuais prefeitos que não poderão disputar a reeleição, dos 62 municípios, 30 prefeitos que estão à frente das gestões municipais estão fora da disputa eleitoral de 2024, desses 30 prefeitos atuais, tem chance de fazer 22 prefeitos como seus sucessores. Dos 32 que poderão concorrer a reeleição, 21 tem grandes chances de se reeleger e 11 poderão ser novos prefeitos de outros grupos políticos. Portanto, poderá ter uma nova “safra” de 20 prefeitos de outros grupos políticos que não estão alinhados com as atuais gestões e ficando 42 prefeitos sobre o comando dos atuais grupos políticos locais que comandam as prefeituras no interior do estado.





Dos partidos que tem a menor chance de fazer seu sucessor nos cargos a prefeito é o MDB, que dos 11 atuais que pertencem ao seu quadro, partido de Eduardo Braga, poderá reeleger apenas 1, que é o prefeito de Itamarati, João Campelo.

Com esse cenário poderá ocorrer um enfraquecimento do grupo político do Senador, Eduardo Braga.

Nessas eleições de 2024, existe maior chance do grupo político, do governador Wilson Lima, obter mais vitórias nas disputas municipais desse ano, uma vez que nas eleições gerais de 2022, a maioria dos prefeitos apoiaram o governador. Atualmente o União Brasil (UB) tem 36 prefeitos filiados, dos quais 11 poderão se reeleger, e, o partido do governador disputará em 41 municípios, podendo consolidar como o maior grupo político no estado, devido ter mais presença de prefeitos no interior do Estado, e ainda tendo o governo estadual, 2 deputados federais e 6 deputados Estaduais. Portanto, o União Brasil poderá ser o partido com maior “musculatura” política para as eleições 2026, com grande influência para as eleições presidenciais, ao governo do Estado e garantindo uma vaga ao senado para o atual govenador, Wilson Lima.

O grupo político do senador, Omar Aziz, teve 6 prefeitos eleitos em 2020, e atualmente está com apenas 3 que disputarão a reeleição em 2024. Mas é importante lembrar que nas eleições de 2022, o senador Omar Aziz (PSD), teve o apoio de 55 prefeitos, demonstrando sua grande força junto aos municípios. O grupo politico de Omar tende a crescer nessas eleições, pois, o senador além de ter grande influência nos municípios, é o político do Amazonas com mais prestigio político junto ao governo federal, do presidente Lula. Para se posicionar bem e ter mais “musculatura” política para disputar a eleição de governador em 2026, Omar precisa de bons resultados nas eleições de 2024, com aumento de prefeitos, vices prefeitos vereadores de seu partido e na sua base de aliados.

O maior desafio nessas eleições de 2024, será para o prefeito David Almeida (AVANTE) que terá que garantir sua reeleição em Manaus, que representa 55% do eleitorado do Estado, e ampliar a presença do seu grupo político nas cidades do interior do Estado, com o objetivo de acumular forças para disputar o governo estadual em 2026. A projeção do seu partido (AVANTE) é de lançar de lanças 20 candidatos a prefeitos no interior do Estado e 80 vereadores.

A grande novidade dessa eleição poderá ser a Federação PT, PCdoB e PV, que representa diretamente a força política do presidente Lula no Estado. A Federação busca eleger 13 prefeitos, 9 vice prefeitos e 90 vereadores, podendo ser uma nova força política com presença nos municípios e influenciar na composição das eleições e 2026.

E por fim, cabe lembrar que existem outras forças políticas diluídas noutros partidos que funcionam de forma flutuante e força auxiliar dos grupos políticos mais fortes. Esses grupos políticos estando sobre comando de algumas lideranças regionais, a saber: O partido Cidadania de Amon, o PSDB de Plínio Valeiro, o Solidariedade de Ricardo Nicolau, o Podemos da deputada estadual, Alessandra Campelo, o PDT de Luiz Castro, o PSB de Serafim Correa, a Rede, sobre a liderança da indígena Wanda Witoto. Essas forças tem uma tendência de compor com outros grupos políticos para disputar as eleições de 2024 e por conseguinte a formar blocos nas eleições de 2026.

Altemir Viana é sociólogo e consultor político.