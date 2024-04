Repórter do Imediato, Eudogio Gonçalves, se filia ao Progressistas e pode se candidatar a vereador

O repórter de polícia do site Imediato, Eudogio Gonçalves Jr., filiou-se ao Partido Progressistas e irá fazer parte do quadro político da legenda. Ele poderá se candidatar a vereador nas próximas eleições. No entanto, ainda não foi tomada uma decisão sobre sua candidatura, e haverá conversas com a sigla.





O ato de filiação contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, que recentemente assumiu o diretório municipal do União Brasil e é pré-candidato à prefeitura de Manaus.

“Também estou feliz em contar com o querido @reportereudogiogoncalves em nosso arco partidário.”, registrou Cidade em uma rede social.

O Progressistas faz parte do arco de alianças do governador Wilson Lima e é comandado por Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Eudogio é amplamente reconhecido pelo trabalho que realiza e desfruta de popularidade. Além de cobrir ocorrências policiais, em várias ocasiões, ele transmitiu denúncias graves da população na capital.