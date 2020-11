Resultado das eleições deve ser divulgado a partir das 18h

Para o segundo turno destas eleições, o resultado deve ser divulgado por volta das 18h, em Manaus. Nestas primeiras horas de votação, cinco urnas foram trocadas, número inferior a 1% das urnas totais da cidade.

O horário de divulgação foi assegurado pelo secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Jander Assis Valente. O resultado do primeiro turno demorou devido a um problema no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ainda nestas primeiras horas de votação, os locais estão com movimentação tranquila. No entanto, o índice de faltosos nesta manhã não é tão grande. Mesmo com chuva, os eleitores estão saindo de casa para cumprir o seu papel.