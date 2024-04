Ricardo Moraes volta à cena política do Amazonas como pré-candidato a vereador de Manaus

Ex-deputado federal, Ricardo Moraes, volta à vida política ao anunciar a sua pré-candidatura a vereador nestas eleições municipais em Manaus, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), depois de longos anos trabalhando unicamente nos bastidores da política nacional.





Ricardo foi incentivado por alguns fatores, entre eles, a vontade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de ter de volta nomes importantes dos seus governos anteriores, fazendo parte dos parlamentos no atual cenário políticos nacional.

Outro motivo, foi o incentivo do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, à pré-candidatura e em referendar a atuação de Ricardo Moraes como deputado federal e a importância do seu mandato para as relações de trabalho e a economia do Amazonas.

Moraes também foi incentivado pelo ex-presidente do PT, José Genoíno e pelo atual superintendente da Sudam e ex-senador pelo estado do Pará, Paulo Rocha.

“Na realidade eu fui convidado por todos estes grandes nomes da política nacional e do Partido dos Trabalhadores. Como estou com todos os meus direitos políticos regulares, então aceitei, como todo cidadão pode ser”, explicou.

Nomes de expressão

Para o agora, pré-candidato a vereador, essa eleição está sendo decisiva para eleger nomes de expressão existentes dentro do Partido em Manaus. “Como estou disposto a colaborar com as melhorias para o futuro da capital do Amazonas e já que as pessoas lembraram de mim, me creditando essa missão, então coloquei o meu nome para avaliação do Partido”, finalizou.

Ricardo Moraes também foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas nos anos 80, de onde se catapultou à Câmara Federal.

Histórico:

Atividades Partidárias: Presidente do Partido dos Trabalhadores, Am, desde 1989.

Atividades Parlamentares: CÂMARA DOS DEPUTADOS – Legislaturas anteriores à 54ªCOMISSÕES PERMANENTES: Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática: Suplente, 1991-1993; Minas e Energia: Titular, 1991-1992; Suplente, 1991-1992; Seguridade Social e Família: Suplente, 1994; Viação e Transportes: Titular, 1993- 1994; Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior: Titular, 1992; COMISSÕES ESPECIAIS: Comissão Especial PL nº 2.057/91, Sociedades Indígenas: Suplente, 1992; CPIsAeroportos Clandestinos, Missões Religiosas Estrangeiras Garimpo de Roraima, Internacionalização da Amazônia: Suplente, 1991;CONGRESSO NACIONALCOMISSÕES MISTAS: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente: Suplente, 1992;

Atividades Sindicais Representativas de Classe Associativas e Conselhos: Coordenador, Pastoral Operária, Manaus, AM, 1980 – 1983; Presidente, Sindicato dos Metalúrgicos, AM, 1984-1989; Presidente, CUT, AM, 1986; Secretário de Formação Política, Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus, 1989-..