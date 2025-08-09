Rocam prende homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo

A Rocam, prendeu um foragido da Justiça, de 24 anos, na noite de sexta-feira (08), no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.


Os policiais militares receberam denúncia, via linha direta, de que quatro homens estariam consumindo entorpecentes em frente à uma escola, na rua das Colhereiras.

Durante as diligências o grupo foi identificado e após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizar a consulta dos dados junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), foi constatado que um dos abordados já tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

O homem foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

