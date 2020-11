Romero Reis quer implantar no Sul propostas que não foram aceitas no Amazonas

Sem sucesso nas eleições para a Prefeitura de Manaus, o ex-candidato Romero Reis (Novo) está em Santa Catarina. Ele está na cidade de Joinville para, ao lado do candidato a prefeito, Adriano Silva, divulgar a forma “inovadora” do partido Novo de governar.

Os dois políticos são estreantes na disputa eleitoral, empresários de sucesso e participam de ações sociais com grande impacto positivo sobre a coletividade.

Conforme a agenda, o empresário vai divulgar a forma de administração que contempla a não utilização do fundo eleitoral para financiar campanhas políticas e o combate ostensivo ao desvio de recursos públicos.

Romero Reis fará corpo a corpo em busca dos votos que irão decidir quem ocupará a cadeira do chefe do poder executivo da maior cidade do estado de Santa Catarina. “Em Manaus, não chegamos ao segundo turno, mas os candidatos do Novo plantaram uma semente que germinou em cerca de 35 mil pessoas. Temos a certeza de que no futuro colheremos os frutos deste trabalho intensivo para cortar gastos e otimizar os serviços nas áreas de educação, saúde, infraestrutura”, explicou.