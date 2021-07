Rússia inicia construção dos Il-80 e Il-82, os ‘aviões do Juízo Final’

A Rússia iniciou o desenvolvimento de uma aeronave de comando e controle militar para ser usado em caso de uma guerra nuclear.

Os “aviões do Juízo Final” são criados com base no Il-96-400M de fuselagem larga. Ao todo os militares receberão dois destes postos de comando aéreo, disse à Sputnik uma fonte no complexo militar-industrial.

“A Força Aeroespacial da Rússia receberá dois postos de comando aéreo na base do Il-96-400M. Um deles estão em produção”, disse o interlocutor.

Segundo a fonte, no futuro não é excluída a criação de um terceiro posto de comando aéreo. O projeto é denominado de Zveno-3S, acrescentou.

O sistema de rádio da aeronave permitirá transmitir ordens para as tropas, incluindo a aviação estratégica, lançadores de mísseis móveis e de silos e submarinos portadores de armas nucleares estratégicas em um raio de 6.000 quilômetros.

Estes “aviões do Juízo Final” substituirão os atuais Il-80 construídos com base no avião de passageiros Il-86. A futura aeronave terá o dobro de autonomia de voo em comparação com o Il-80.

O objetivo destes aviões é evacuar as mais altas autoridades do país e comandar as tropas em caso de destruição da infraestrutura terrestre e de satélites. Os Il-96-400M podem realizar reabastecimento aéreo e no ar são escoltados por caças.

Brasil247