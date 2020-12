Secretaria de Saúde pode realizar concurso no próximo ano

No próximo ano pode ser realizado um concurso público para preenchimento de vagas na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e Fundações. A pasta já formou uma comissão especial para analisar as condições para o certame.

A equipe fará trabalho de levantamento de situações e apresentação de propostas. O concurso público faz parte do Programa de Modernização da Saúde, o

Saúde Amazonas”, com autorização do governador Wilson Lima.

Inicialmente, serão repostos os cargos já existentes, mas vagos por conta de aposentadoria, exoneração ou falecimento. O prazo de vigência do último concurso da secretaria, realizado em 2014, venceu não havendo mais possibilidade de novas chamadas para preencher essas vagas.