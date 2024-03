Segunda fase da ‘Jogada Ensaiada’ cumpre dez mandados de prisão em Manaus

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/AM) deflagrou a segunda fase ostensiva da Operação “Jogada Ensaiada”. A ação foi feita na manhã desta terça-feira (26) para cumprimento de dez mandados de busca e apreensão domiciliar, pessoal e veicular.





A Justiça determinou, ainda, o sequestro e a indisponibilidade de bens dos envolvidos até o limite de R$ 1.800.000,00. Trata-se do desdobramento de uma investigação criminal que visa apurar a associação entre agentes públicos e particulares para prática dos crimes de contratação direta ilegal (artigo 337-E do Código Penal) relacionados à prestação de serviços, sem cobertura contratual, no âmbito do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

A partir das diligências investigatórias, foram colhidos elementos de provas que revelaram a potencial associação criminosa entre agentes públicos e atores privados para a prática dos crimes de contratação direta ilegal e de lavagem de dinheiro.

A partir da análise dos materiais apreendidos no contexto da segunda fase ostensiva da Operação “Jogada Ensaiada”, o Gaeco/AM pretende individualizar a conduta de cada um dos envolvidos e submeter o caso à apreciação do Poder Judiciário, a fim de que os envolvidos possam responder pelos atos praticados, com a respectiva devolução das verbas públicas indevidamente auferidas.