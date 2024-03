Brasil e Espanha: Confronto épico em amistoso internacional, veja onde assistir

As seleções do Brasil e da Espanha se preparam para um emocionante amistoso que promete agitar os fãs de futebol nesta terça-feira. Após uma vitória estimulante sobre a Inglaterra no último sábado, o Brasil está pronto para enfrentar outro poderoso adversário europeu. O embate acontecerá no prestigiado estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, lar do Real Madrid, com início marcado para as 17h30 (horário de Brasília).





Os torcedores brasileiros poderão acompanhar toda a emoção do jogo através da transmissão ao vivo pela Globo, Sportv e ge, garantindo uma cobertura completa do evento.

Além da disputa dentro de campo, o confronto também será marcado por ações de combate ao racismo, com destaque para o atacante Vini Jr, que se tornou uma figura central nesse contexto. Em uma entrevista coletiva emocionada na véspera do jogo, Vini Jr revelou suas emoções e expressou sua preocupação com a vontade de continuar jogando.

A Seleção Brasileira, atualmente classificada como a quinta no ranking da Fifa, busca consolidar sua recuperação após uma série de três derrotas consecutivas, sob o comando de Dorival Júnior. Enquanto isso, a Espanha, oitava melhor seleção do mundo de acordo com os critérios da Fifa, vem de uma derrota para a Colômbia por 1 a 0, na última sexta-feira.

O último encontro entre as duas equipes, em uma partida profissional, ocorreu na final da Copa das Confederações de 2013, com uma vitória convincente do Brasil por 3 a 0.

Com um histórico geral de nove confrontos, o Brasil possui cinco vitórias, dois empates e duas derrotas contra a Espanha.

Este aguardado duelo marcará também a estreia da nova camisa amarela da Seleção Brasileira, adicionando um elemento extra de interesse para os fãs do esporte.

Fonte: ge