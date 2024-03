Setemp e Sintresatam oferecem 200 vagas em cursos de Atividades Aeroportuárias

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo de Manaus (Sintresatam), e Patrulha Aérea Civil da Amazônia Legal, anunciou nesta terça-feira (26/03) a abertura de 200 vagas para cursos de Agente de Limpeza de Aeronaves e Agente de Rampa, na modalidade presencial.





As inscrições já estão disponíveis no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e permanecerão abertas até o dia 1º de abril. Os interessados devem preencher o formulário online e apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de escolaridade e residência.

Paulo Gilson, titular da Setemp, ressaltou a importância dessas parcerias para atender às necessidades da população em busca de qualificação profissional, especialmente no setor de atividades aeroportuárias.

“A oferta desses cursos é uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho e se destacar nas atividades relacionadas aos aeroportos”, destacou o Secretário executivo da Setemp.

A lista dos selecionados será divulgada no Portal do Trabalhador em 2 de abril, a partir das 10h.