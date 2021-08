SES-AM abre Semana Mundial de Aleitamento Materno no Instituto da Mulher Dona Lindu

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) realizou, nesta quarta-feira (04/08), a abertura oficial da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), no Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL). A solenidade também marca a abertura do Agosto Dourado, campanha de incentivo à amamentação exclusiva com leite materno.

O secretário de saúde, médico Anoar Samad, destacou as vantagens do aleitamento materno. “Leite materno, sem dúvida alguma, é vida. Leite materno é amor, leite materno é doação, são anticorpos. Então, é muito importante você, mamãe, lembrar que o aleitamento materno é um direito do seu filho e o leite vai fazê-lo crescer com saúde “, ressaltou o secretário na abertura da SMAM.

A diretora do IMDL, Dalzira Pimentel, disse ser uma honra para a unidade abrigar a abertura da SMAM e a programação do Agosto Dourado.

“O Instituto ter sido escolhido o palco de abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno e o Agosto Dourado, nos dá uma energia muito maior para promovermos ações de promoção, proteção e de apoio à amamentação, como o alimento essencial para a vida de cada bebê. Amamentar é barato, protege e promove saúde”, disse a diretora, ao destacar que esse trabalho é feito por todas as maternidades da rede pública estadual.

Primeira proteção – A assistente Elaine Silva, mãe de recém-nascido internado no IMDL, afirmou que o aleitamento materno é realmente precioso, como primeira proteção do bebê após o nascimento.

“Quando o bebê nasce ele está desprotegido e o leite é o sinal de primeira proteção contra toda e qualquer barreira que ele possa enfrentar fora do útero, porque dentro ele está protegido por nós. O aleitamento materno são as primeiras gotas de proteção que a gente pode oferecer para ele conseguir dar os primeiros passos de vida. É algo precioso mesmo”, contou Elaine.

Para a nutricionista Dayane Maister, essas campanhas de aleitamento materno são importantes para a conscientização das mães.

“O aleitamento materno é o melhor alimento que eu posso dar para minha filha e ele vai promover o desenvolvimento da imunidade dela. É algo que a gente não pode deixar de fazer, sendo mãe. Eu aconselho a todas as mamães a darem leite para os seus filhos também. É muito importante essas campanhas, para que todas as mães se conscientizem que o aleitamento materno realmente é fundamental para o desenvolvimento e crescimento de toda criança”, orientou.

A programação da SMAM conta com diversas ações nas maternidades da rede pública estadual como palestras, treinamento e homenagens para as mães.