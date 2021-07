Shop do Pé faz parceria com a UME para facilitar crédito à população

As lojas da rede Shop do Pé, instaladas em diversos pontos da cidade de Manaus e com reconhecimento de marca de 62% dos clientes amazonenses, anunciam parceria com a UME, um sistema de crédito que funciona de maneira simples, sem burocracias e sem taxas abusivas. Para celebrar, no próximo sábado (31), haverá uma programação especial com DJ convidado, brindes, atrações e guloseimas para quem visitar as lojas da Av. Eduardo Ribeiro, localizadas no Centro de Manaus.

A vantagem das lojas que se associam à UME está na facilidade do atendimento ao público e na transparência da relação. Sem tarifas escondidas e sem anuidade, o cliente paga só pelo que usar. A empresa já atua em 138 lojas na região Norte e já atendeu mais de 17 mil clientes, que realizaram mais de 46 mil compras.

“Já aprovamos crédito para quase 23 mil pessoas, e, desses, pouco mais de 2 mil tinham o nome no Serasa, resultando em uma taxa de 8,7% de pessoas aprovadas consideradas negativadas. Conseguimos isso, pois realizamos uma análise comportamental do cidadão. Se ele tem o nome restrito e cumpre com seus compromissos, aprovamos o crédito ”, diz Berthier Ribeiro, presidente da UME.

Com apenas um documento de identificação com foto e um celular, o cliente pode fazer o cadastro na própria loja e, em poucos minutos, a avaliação é finalizada e o limite de crédito é liberado na hora para que os clientes possam fazer compras. As parcelas podem ser pagas em lojas parceiras, via pix ou então por meio de boletos em bancos ou casas lotéricas. Para emitir o boleto ou código pix, o cliente pode baixar pelo aplicativo UME ou pedir pelo WhatsApp de atendimento, de maneira simples e cômoda para o cliente.