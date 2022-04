Simpatia e sorte não resolvem os problemas de Rio Preto da Eva, diz Anderson Sousa

Há cinco anos na prefeitura de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus), o prefeito Anderson Sousa (PP) tem apostado em infraestrutura, investimento social, educação, cultura, desporto, meio ambiente e no setor primário como principais pilares da sua administração e, tem dado certo.

Para o prefeito, é preciso mais que simpatia e sorte, para desenvolver ações integradas em vários programas sociais, a exemplo dos que foram realizados recentemente na cidade de Rio Preto da Eva, como: Enxerga + Rio Preto, Sorria + Rio Preto, Peixe na Mesa, Pão na Mesa, Água na Comunidade, Esporte para Todos, Inclusão social (cadeiras de rodas, muletas, bengalas, cadeiras de banho, pernas e braços mecânico).

Todos as ações sociais e projetos comunitários, segundo Anderson Sousa, são realizados mediante as conquistas de emendas parlamentares impositivas apresentadas por deputados, senadores parceiros e a contribuição espontânea do governador Wilson Lima, que muito tem feito pela comunidade rio-pretense.

“Em nosso mandato, sempre priorizamos construir e tornar um município melhor tanto para a população local quanto para os nossos visitantes. Hoje, sem dúvidas, Rio Preto é uma das cidades amazonenses de maior destaque, seja pela economia, saúde ou infraestrutura. Nossos investimentos tem contribuído para o bem-estar do nosso povo”, afirmou o prefeito Anderson Sousa.

O gestor segue o mandato buscando fontes de recursos disponíveis em todas as esferas de governo, para melhorar o atendimento à população, quanto para o desenvolvimento socioeconômico do município de Rio Preto da Eva.

“Os eventos que realizamos significam investimentos. Tanto em saúde, com o esquema vacinal completo e vencendo a covid-19, quando na melhora da economia através do comercio, turismo e no desenvolvimento da agricultura hortifrutigranjeira e da piscicultura”, ressaltou o prefeito.