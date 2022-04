Usina de energia solar instalada em Roraima é a 1ª de nove na Região Norte​

Empresa neutra em carbono e com atuação voltada ao desenvolvimento sustentável, a Vivo inaugura em Boa Vista-RR sua primeira usina de geração distribuída de energia, de fonte solar, no estado de Roraima. Esta é a segunda usina a serviço da Vivo na região Norte e a 24ª em operação no Brasil.

Construída em parceria com a empresa VOLTXS ENERGIA S/A, a usina de Boa Vista ocupa uma área 2,5 hectares.

Tem capacidade para produzir 2.278 MWh/ano de energia, o suficiente para atender todo o consumo em baixa tensão das 51 unidades consumidoras da Vivo em Roraima, como lojas, antenas e equipamentos de transmissão.

No modelo de geração distribuída, a energia produzida é injetada na rede da concessionária local, neste caso, a Roraima Energia, e se transforma em créditos de consumo para a empresa. “A iniciativa reforça nosso compromisso em manter consumo de energia 100% renovável, aumenta a eficiência e gera impacto socioeconômico relevante para a região”, revela a gerente de Energia da Vivo, Jussara Tassini.

Por estarem próximas aos centros consumidores, as usinas em GD contribuem para minimizar perdas do sistema e aliviar a carga na rede de distribuição de energia. Também reduzem emissões de CO2 e evitam impacto de grandes empreendimentos no meio ambiente e comunidade. Na etapa de construção, a usina de Boa Vista gerou 45 empregos e na fase de operação, no final de abril, serão 10 empregos.

A iniciativa em Roraima integra a estratégia da empresa para ampliar a produção própria de energia de fontes renováveis. São 85 usinas no programa de geração distribuída da Vivo previstas para todo o Brasil.

O projeto como um todo responderá por 89% do consumo em baixa tensão, atendendo mais de 30 mil unidades da empresa em todo o país e produzir cerca de 711 mil MWh/ano de energia, o suficiente para abastecer todo o consumo de uma cidade de até 320 mil habitantes.

Energia 100% renovável

Maior empresa de telecomunicações do Brasil, a Vivo mantém consumo de energia 100% renovável desde novembro de 2018, quando passou de um consumo de 26% de fontes renováveis – obtidas tanto no mercado livre como em geração distribuída – para 100%, por meio da aquisição de certificados de energia, os I-RECs (International Renewable Energy Certificates) de fonte eólica para o restante do consumo de energia elétrica. A empresa também atua de forma intensiva em iniciativas voltadas à eficiência energética para redução e otimização do consumo.

Pioneirismo e crescente expansão

A VOLTXS, empresa pioneira no Brasil na modalidade de locação de usinas solares fotovoltaicas, amplifica seu portfólio em geração distribuída para 16,5 MWp alcançando também o Norte do Brasil. A usina construída em parceria com a Vivo, será a 3ª maior do estado de Roraima na modalidade de autoconsumo remoto, segundo os dados do Sistema de Registro de Geração Distribuída (SISGD), disponível no site da Aneel. “Pretendemos expandir nosso portfólio em todo o Brasil até o final de 2022, desenvolvendo 178 MWp em projetos de usinas solares” revela o diretor de operações da Voltxs, Matheus Ivanoski Teixeira. A empresa busca construir um futuro com energia renovável acessível, utilizando projetos inovadores, buscando rentabilidade e responsabilidade socioambiental.

Comunicação Corporativa Vivo