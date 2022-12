Sine Manaus oferta 157 vagas de emprego nesta segunda-feira, 5/12

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 157 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 5/12, no horário de 8h às 12h (conforme decreto de 2 de dezembro, publicado no DOM, edição 5.476).

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus na Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, sendo que neste, o atendimento foi reduzido, em virtude de reforma no espaço.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas novas – 34

1 vaga – Encarregado de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área industrial e formação elétrica;

Atividades – interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço; participar das instalações elétricas do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto; compor equipes, distribuir tarefas, controlar estoques de materiais, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 06/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter boa comunicação e curso de informática básica;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas); atuar na área comercial, responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços.

Vaga disponível até 06/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na produção de medidores de energia.

Vaga disponível até 07/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando administração, a partir do 2° período;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de trabalho no turno vespertino;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento; separar documentos para clientes; conferir relatórios; preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 06/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de artífice;

Atividades – realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 07/12/2052 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 07/12/2052 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 13/12/2052 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Atendente – vaga exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público e atendimento telefônico.

Vaga disponível até 13/12/2052 ou até o encerramento da vaga

Vagas no comércio – 26

6 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em cortes de carne; desejável ter experiência com Sistema A7;

Atividades – responsável por realizar a rotina da churrasqueira, preparando proteínas e acompanhamentos.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em ferramentas;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência para candidatos com experiência no ramo industrial;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por anotar os pedidos de refeição dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – organizar os produtos nas redes de supermercados e comércio; realizar ponto de venda; verificar a rotatividade e validade dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Atacadista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – negociar e comercializar produtos através de visita ao cliente, a fim de abastecer o mercado e atingir as metas estabelecidas; prospectar novos clientes através de visitas para a comercialização de produtos; criar pedido de venda através do smartphone para o registro no sistema de gestão.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Estágio de Atendimento

Escolaridade – cursando 2° ano do ensino médio;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e boa comunicação;

Atividades – recepcionar e atender os clientes; organizar, conferir e controlar materiais de trabalho, listas de espera, limpeza, higiene e segurança do local de trabalho; preparar alimentos e bebidas.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por anotar os pedidos de comida e bebida dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Recursos Humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Realizar rotinas do RH, como folha de pagamento, automação do ponto, processo de admissão e benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores).

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – atuar no manuseio de carnes e produtos derivados para a realização de churrascos; operar a grelha, preparar a carne de acordo com os cortes a serem utilizados para assar, elaborar os temperos que serão incorporados aos alimentos preparados e atuar no serviço ao cliente de acordo com o ponto e cortes solicitados.

Vaga disponível até 06/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 05/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas na indústria – 63

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e cursos na área;

Atividades – executar serviços na área da administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil Sênior

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Indústria;

Atividades – montar e analisar as conciliações contábeis; realizar o controle ativo fixo e cálculo de depreciação; executar lançamentos contábeis.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste da cidade;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 05/12/2052 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo ou superior em gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com pratos orientais;

Atividades – atuar na criação de pratos, administração de estoques, verificação de qualidade e apresentação de pratos.