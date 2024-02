Sine Manaus oferta 273 vagas de emprego nesta segunda-feira, (26)

O Sine Manaus, oferta 273 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 26/2, das 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS), no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.





Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 60

2 vagas – Professor de Educação Física (Estágio)

Escolaridade – ensino superior completo em educação física;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando ensino superior a partir do 2° período; residir na zona Oeste ou proximidades;

Atividades – realizar treinamento em vários esportes, artes marciais, jogos e outras atividades relacionadas; realizar aulas de educação física.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Portaria – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de formação de Agente de Portaria ou vigilante;

Atividades – realizar controle de portaria e fluxo de pessoas; orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa; realizar rondas; inspecionar veículos no estacionamento; ligar e desligar as luzes do campus.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vigia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de formação de Agente de Portaria ou vigilante;

Atividades – realizar controle de portaria e fluxo de pessoas; orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa; realizar rondas; inspecionar veículos no estacionamento; ligar e desligar as luzes do campus.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Berçário

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da higiene, banho e alimentação dos bebês; trocar fraldas e vestir as crianças; supervisionar refeições e momentos de sono e descanso; regular os períodos de descanso; monitorar as crianças e acompanhar todas as atividades; organizar e higienizar os brinquedos e materiais; orientar brincadeiras, atividades e jogos; contar histórias e desenvolver capacidades motoras, criativas e intelectuais das crianças.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de apoio na área administrativa; lançar dados no sistema; atender fornecedores e clientes, prestando e recebendo informações; realizar cadastro de novos clientes e fornecedores; organizar arquivos e documentos.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recebimento

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar e registrar o recebimento de notas fiscais de entrada de mercadorias e serviços, para conferir informações e garantir a correta aplicação da legislação fiscal.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins).

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades, ou ter veículo próprio;

Atividades – realizar tarefas relacionadas ao processo de produção, como inspeção, carregamento e descarregamento de mercadorias, embalagem, separação e montagem.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar visitas externas e preencher relatórios; realizar serviços de controles de pragas; operar sanitização.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter no mínimo três doses da vacina contra Covid-19;

Atividades – executar atividades relacionadas à montagem de produtos nas linhas de produção.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em serviços de borracharia;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento; controlar a vida útil e a utilização de pneus.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 56

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área comercial e como gerente de atividades exercidas com gestão de pessoas e vendas;

Atividades – realizar abertura e fechamento de loja e caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos em restaurantes; orientar e verificar a elaboração de receitas; controlar o estoque de alimentos.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na produção de sanduíches, limpeza, organização e levantamento da matéria prima necessária para produção.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, cortar e assar carnes bovinas e suínas, realizar a manutenção da churrasqueira e organizar o local de trabalho.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar e executar produção de bolos, tortas, biscoitos, salgados e outros; criar e testar novas receitas para diversificar o cardápio.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem de móveis para escritório.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

12 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar canteiro de obras e massa de concreto; limpar e compactar solos; verificar máquinas e equipamentos de construção civil; participar na demolição de edificações.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar vendas externas e em stands dentro de condomínios.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio (moto) ou residir no bairro Tarumã ou adjacentes;

Atividades – desenvolver ações para garantir a visibilidade da companhia; definir metas e indicadores; coordenar a equipe de vendas; acompanhar o processo comercial junto aos clientes; participar de eventos; realizar alinhamentos constantes com a liderança da equipe.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 104

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

13 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de ar-condicionado e linha branca; residir nos bairros: Compensa, Novo Israel, PQ Riachuelo, São Jorge, Manoa, PQ São Pedro, Nova Esperança, Riacho Doce, Santa Etelvina, Lírio do Vale, Osvaldo Frota, Nova Cidade, Dom Pedro, Canaranas, Cidade de Deus, Alvorada, Cidade Nova (núcleos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 e 23), Bairro da Paz, Redenção, Novo Aleixo ou CJ Hiléia;

Atividades – realizar tarefas relacionadas ao processo de produção, como inspeção, carregamento e descarregamento de mercadorias, embalagem, separação e montagem de peças.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Almoxarife I

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, Operador de Empilhadeira, Informática básica, Estoque e Recebimento, e Técnicas de Inventários;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Almoxarife II

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, Operador de Empilhadeira, Informática básica, Estoque e Recebimento, e Técnicas de Inventários;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades, ou ter veículo próprio;

Atividades – realizar tarefas relacionadas ao processo de produção, como inspeção, carregamento e descarregamento de mercadorias, embalagem, separação e montagem.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 48

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, NR-12, Direção Defensiva e exame toxicológico atualizados;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e de cargas.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; ter curso de MOPP;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; ter curso de MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escrituração Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos e escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos tributários da empresa.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prospectar clientes, apresentar soluções, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de cozinha

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a brigada de cozinha; planejar as rotinas de trabalho.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar e orientar as atividades de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e infraestruturas prediais; distribuir serviços aos funcionários; elaborar escalas de trabalho; acompanhar ordem de serviços.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica;

Atividades – atender e filtrar ligações; anotar recados e receber visitas e clientes; gerenciar correspondências, arquivos e e-mails; prestar suporte à área administrativa; monitorar agenda da diretoria; controlar e comprar material de expediente.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com troca de óleo, filtros e serviços automotivos;

Atividades – realizar consertos mecânicos ou elétricos; fazer troca de óleo e limpeza de motores; lavar peças e outros componentes de motores e equipamentos.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar e inspecionar veículos; realizar processos necessários para alinhamento de veículos.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de pintura, carpintaria e outras atividades inerentes à função; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; realizar a manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura e alvenaria.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de Eletricista e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços elétricos e de refrigeração em autos, diagnóstico de peças avariadas e aplicação de peças.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Autos

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de Eletricista e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em equipamentos e acessórios; substituir peças, reparar e testar o desempenho; realizar testes operacionais e verificar o adequado funcionamento dos equipamentos.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Camareira de Hotel

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para regime de escala 6×1;

Atividades – realizar limpeza, arrumação, organização de locais e conservação do ambiente.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Recepcionista Diurno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, identificar e orientar hóspedes sobre os serviços de hospedagem; realizar check-in, checkout, cadastro e reservas; prestar assessoria aos clientes sobre pontos turísticos e demais dúvidas.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Recepcionista Noturno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para regime de escala 12×36;

Atividades – atuar na recepção; atender e filtrar ligações; anotar recados e receber hospedes; fazer o direcionamento de ligações, envio e controle de correspondências; prestar apoio em ligações e pesquisas para a diretoria; fazer controle e compras de suprimentos, materiais de escritório e higiene;

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; consertar ar-condicionado; manter os níveis de estoque dos kits de manutenção geral.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir alimentos e bebidas aos clientes; recolher travessas, talheres e outros recipientes desocupados, encaminhando para lavagem e secagem; preparar a mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos, talheres e guardanapos.

Disponível até 26/2/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar conciliações contábeis; registrar lançamentos e auxiliar na apuração de impostos; elaborar balancetes e preencher guias de recolhime